مهرجان متحف المنيل يكرم اشرف زكي ونجم

أقامت جمعيه اصدقاء متحف المنيل برئاسة الأمير عباس حلمي، حفل تكريم لكلا من الدكتور اشرف زكي رئيس اكاديميه الفنون والدكتور ماجد نجم رئيس جامعه حلوان بفندق جراند نايل تاور، وذلك تقديرًا لدورهم في دعم الدوره الثانيه لمهرجان متحف المنيل والذي تنظمه الجمعيه برعايه الإتحاد الأوروبي ووزارتي الاثار والثقافة.

وكانت الأكاديمية ممثلة في معهد الكونسرفتوار استضافت ورش عمل عازف البيانو الفرنسي مارتين جارسيا وعازفه الكمان اليابانيه اليسا كواجوتي ضمن برنامج الإتحاد الأوروبي المشروع الأوربي المصري الثقافي، لنشر الثقافه والفنون ودعم واكتشاف المواهب الشابه والنشئ وذلك بعد اختيار الفرقه الايطاليه كوارتت احدي الفرق

المشاركة بالمهرجان للطالب رامز محمد 15 عام بقسم الكمان بأكاديمية الفنون للحصول على منحه دراسيه لاله الكمان بإيطاليا مجانا بعد تفوقه علي باقي الطلبه المشاركين بنفس ورشه عمل .و استضاف جامعه حلوان حفل فني جمع بين العمالقه الموسيقار الكبير نصير شمه، والمايسترو رمزي يسي، والسبرانو العالميه جالا حديدي، وسط أكثر من ألف طالب وطالبة من طلاب المراحل المختلفه . وأعرب الدكتور اشرف زكي عن سعادته بالتكريم مؤكدًا حرص الأكاديمية علي دعم الفعاليات الثقافية والفنية الهامة، وان هناك عده انشطه تعاون بين الأكاديمية والمهرجان سيعلن عنها قريبا .

ومن جانبه وجه الدكتور ماجد نجم رئيس جامعه حلوان الشكر للجمعيه وفريق عمل المهرجان علي تقديم ورش عمل من خلال الحفل الذي أقامته الجمعيه داخل جامعه حلوان ،مشيرا ان هذا الحفل لاقي استحسان الطلبه وتشجيعهم الذي ظهر بشده في فقرات المشاركين جالا ورمزي ونصير .

وقال الكاتب الصحفي وليد الدرمللي منسق عام المهرجان ان الأمير عباس حلمي حريص علي التوسع في انشطه المهرجان ابتداء من الدوره القادمه للوصول إلي أكثر الأماكن احتياجا للثقافة وتعطش للفنون وذلك أحد أهداف الجمعيه لنشر الثقافات الموسيقيه العالميه والحفاظ على التراث يذكر أن مهرجان متحف المنيل يستهدف الحفاظ على التراث الموسيقي العالمي والمصري ومقتنيات متحف الأمير محمد علي.