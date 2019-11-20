تهنئة رامي جمال لـ"العدل" بعيد ميلاده

نشر الفنان رامي جمال صورة تجمعه بالدكتور جمال العدل على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقام رامي جمال بالتعليق على الصورة مهنئًا جمال العدل بمناسبة عيد ميلاده حيث قال "كل سنة وأنت طيب وقلبك وروحك

أحلى من بعض، كل سنه وأنت وكل حبايبك بخير كل سنه وأنت مبسوط أنا أعرف حضرتك من أسبوع بس فعلاً حب الناس ليك مش من فراغ ".

أضاف رامي " شكرًا على الدعوه شكرًا على اليوم الجميل وعقبال مليون سنة..شكرًا لكل اللى كانوا موجودين على الروح الجميلة اللي شفتها".

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رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق

الجدير بالذكر أن رامي جمال قد أعلن منذ فترة قريبة أصابته بمرض البهاق وتعاطف الكثير من نجوم الفن معه وأعلنوا دعمهم له ومطالبتهم له بعدم الاعتزال.