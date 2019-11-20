نشر الفنان رامي جمال صورة تجمعه بالدكتور جمال العدل على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقام رامي جمال بالتعليق على الصورة مهنئًا جمال العدل بمناسبة عيد ميلاده حيث قال "كل سنة وأنت طيب وقلبك وروحكأحلى من بعض، كل سنه وأنت وكل حبايبك بخير كل سنه وأنت مبسوط أنا أعرف حضرتك من أسبوع بس فعلاً حب الناس ليك مش من فراغ ".
أضاف رامي " شكرًا على الدعوه شكرًا على اليوم الجميل وعقبال مليون سنة..شكرًا لكل اللى كانوا موجودين على الروح الجميلة اللي شفتها".
رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق
الجدير بالذكر أن رامي جمال قد أعلن منذ فترة قريبة أصابته بمرض البهاق وتعاطف الكثير من نجوم الفن معه وأعلنوا دعمهم له ومطالبتهم له بعدم الاعتزال.
كانت هذه تفاصيل خبر تهنئة رامي جمال لـ"العدل" بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.