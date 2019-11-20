تكريم المخرج سامح الحضري بالدورة العاشرة من مهرجان مسرح بلا انتاج

أعلنت إدارة مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى عن تكريم المخرج السكندرى سامح الحضرى، في حفل ختام المهرجان الذي سيقام بمسرح بيرم التونسي يوم 22 نوفمبر القادم .

يذكر أن الحضري تخرج في كلية الاداب جامعة الإسكندرية قسم اللغة العربية عام ١٩٩٨ ، التحق بعدها بقسم المسرح بالكلية ذاتها وتخرج عام ٢٠١٠ شعبة اخراج ، وحصل على تقدير امتياز في مشروع تخرجه تحت إشراف الرائد المسرحي الكبير سعد اردش.

أعتمد بالهيئة العامة لقصور الثقافة مخرجا منذ عام ٢٠٠٣ حتى الان ، و أخرج الحضرى اكثر من سبعين عرض مسرحي حصل من خلالها على جوائز عدة ، كما عمل مشرفا فنيا ومخرجا بمعهد جوته الثقافي في

الفترة من ٢٠٠٥ الى ٢٠٠٩ ، ثم عمل بالمملكة العربية السعودية مدرسا للمسرح بجامعة نجران ، وعمل أيضاً مشرفا ومستشارا فنيا لجمعية الثقافة والفنون بنجران من عام ٢٠١٢ حتي ٢٠١٧ ، أقام خلالها عدة ورش للتمثيل.

بالإضافة الى إخراج العديد من المسرحيات ليصل عدد اعماله الاخراجية ما يزيد عن سبعين عرض مسرحي حصل من خلالها على جوائز عدة، أهمها: "ماكبث ، القطة العميا أسطورة الفارس والبطل ، تاجر البندقية ، موسم الدم ، المواطن صفر ، جاري التحميل" ، وآخرهم " طقوس الاشارات والتحولات" الحاصل علي

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جائزة لجنة التحكيم الخاصة واحسن ممثلة في المسابقة الكبري بالمهرجان القومي للمسرح المصرى .

ويقام المهرجان تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ويفتتح بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان “مسرح بلا إنتاج الدولي” التى ستنعقد في الفترة بين 17 حتى 22 نوفمبر على مسارح مكتبة الإسكندرية وبيرم التونسي وقصر ثقافة الانفوشي بمدينة الإسكندرية .

هذه الدورة الاستثنائية التي تحمل اسم الفنان السكندري الراحل "طلعت زكريا "، ويرأس المهرجان د. جمال ياقوت ومدير المهرجان الفنان إبراهيم الفرن ويشارك في تنظيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، مكتبة الإسكندرية التي يراسها د. مصطفى الفقي، والبيت الفني للمسرح الذي يرأسه الفنان إسماعيل مختار، ويشارك بالجهود التطوعية حوالي خمسين شاباً وفتاة من مدينة الإسكندرية.