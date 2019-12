ميريام فارس تثير إعجاب جمهورها بفيديو جديد

أثارت ميريام فارس إعجاب جمهورها بعد نشرها فيديو جديد على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات " أنستجرام " أثناء تأديتها لبعض التمارين الرياضية المختلفة، علقت ميريام فارس على الفيديو بنصيحة لجمهورها ودعوة بالمحافظة على التوازن بين مشاغل الحياة والصحة.

علقت ميريام فارس قائلة " Keep a nice balance between your busy life and health ".

تلقت ميريام الكثير من التعليقات الإيجابية على الفيديو من قِبل جمهورها الذي أشاد بمحافظتها على جسمها.

ميريام فارس تثير الجدل بعد كليب " قومي "

الجدير بالذكر إن أحدث أعمال ميريام فارس الغنائية كان كليب " قومي " والذي تم طرحه في عام 2018 والذي تعاونت فيه مع الشاعر والملحن يوسف العناني، كما تعاونت مع الموزع حسام الدين موسي. أثار الكليب جدل واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي وقد إتهم البعض ميريام فارس بالعنصرية بعد ظهورها ببشرة سوداء في الكليب.