حفل محمد رمضان بموسم الرياض "كامل العدد"

أعلن تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على حسابه على موقع التدوينات القصيرة " تويتر"، أن جميع تذاكر حفل محمد رمضان بموسم الرياض قد نفدت بأكملها. وأشار آل شيخ أنه تم طرح عدد ألف تذكرة زيادة لاستيعاب العدد الكبير الذي يرغب في حضور حفل محمد رمضان في المملكة والذي يقام غدًا على خشبة مسرح معرض السيارات الجنادرية. الذي يرغب في حضور حفل محمد رمضان في المملكة والذي يقام غدًا على خشبة مسرح معرض السيارات الجنادرية. من جانبه نشر محمد رمضان على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " شكرا خاصا لتركى آل شيخ على التوسعات التي قام بها لاستيعاب عدد أكبر من جمهوره الراغب في حضور الحفل. خاصا لتركى آل شيخ على التوسعات التي قام بها لاستيعاب عدد أكبر من جمهوره الراغب في حضور الحفل. Advertisements كليب " السلطان " أحدث كليبات محمد رمضان الجدير بالذكر أن أحدث أغاني محمد رمضان كانت كليب " السلطان " والذي تم تصويره في أحد قصور مدينة مراكش بالمغرب وتعاون فيه للمرة الثالثة مع المخرج حسام الحسيني.

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