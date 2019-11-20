هند صبري لجمهورها: "بكيتوني"

نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة لها على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وقد علّقت على تهنئة الجمهور لها بعيد ميلادها قائلة "بكيتوني.. أحلى هدية حبكم الحقيقي الطالع من صدق أصواتكم.. الله يسعدكم قد ما أسعدتوني". أصواتكم.. الله يسعدكم قد ما أسعدتوني". Advertisements هند صبري تحصل على جائزة أفضل ممثلة الجدير بالذكر أن آخر أعمال هند صبري كان فيلم "نورا تحلم" والذي حصدت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان قرطاج السينمائي الدولى. من خلاله على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان قرطاج السينمائي الدولى. كما أن الفنانة هند صبري قد حصلت على جائزة Starlight Cinema Award والتى حصل عليها النجم آل باتشينو من قبل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولى في دورته الماضية والتى عملت بها كعضو لجنة تحكيم.

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