عمرو دياب يحتفل بالمنتخب المصري على طريقته الخاصة

احتفل النجم الكبير عمرو دياب بالمنتخب المصري لكرة القدم، وذلك بعد فوزهم على منتخب جنوب إفريقيا بثلاث أهداف نظيفة مقابل لا شئ، والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وهنأ النجم الكبير عمرو دياب لاعبي المنتخب المصري، والاحتفال مع جمهوره بذلك الفوز العظيم، عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات تويتر، قائلًا: الف مبروك لـالمنتخب الاوليمبي المصري.. وتمنياتي بكل التوفيق في اولمبياد طوكيو 2020.

عمرو دياب يطرح ألبوم أنا غير

ومن ناحية آخرى يستعد النجم الكبير عمرو دياب لطرح ألبوم بعنوان أنا غير، والمقرر طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويضم الألبوم على العديد

من الأغاني اللامعة، من بينها: أنا بشتاق، تحيرك، قدام مرايتها، بحبه، يوم تلات، متغير، بعد عشرة، أول يوم في البعد.

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ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: أيمن بهجت قمر، تامر حسين، أحمد مرزوق، محمد الكياتي، محمد يحيى، محمد حمزة، وليد سعد، عزيز شافعي، رامي سمير، أسامة الهندي، طارق مدكور.