السبت.. إيناس عبدالدايم تحضر حفل تأبين هيثم أحمد زكي وتفتتح متحف قصر السينما

تحضر الدكتورة إيناس عبدالدايم حفل تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكى بقصر السينما برئاسة الفنان والإعلامى تامر عبدالمنعم، والذى من المقرر إقامته يوم السبت المقبل كما تفتتح وزيرة الثقافة متحف قصر السينما

ومن جانبه صرح الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر السينما أنه قد انتهي من انشاء متحف قصر السينما الذى يحتوي علي آلات عرض سينمائية وكاميرات ٣٥

مللي و١٦ مللي وأجهزة صوت وجهاز تليسين جميعها يعود لفترة الخمسينات والستينات .

و أكد "عبدالمنعم" علي أهمية وجود هذا المتحف بقصر السينما حتي يتيح لرواده ولدارسين فنون السينما معرفة التاريخ لهذ الفن العريض وصرح أن متحف السينما سيكون مجانًا لكافة المواطنين .