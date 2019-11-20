تحضر الدكتورة إيناس عبدالدايم حفل تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكى بقصر السينما برئاسة الفنان والإعلامى تامر عبدالمنعم، والذى من المقرر إقامته يوم السبت المقبل كما تفتتح وزيرة الثقافة متحف قصر السينما.
ومن جانبه صرح الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر السينما أنه قد انتهي من انشاء متحف قصر السينما الذى يحتوي علي آلات عرض سينمائية وكاميرات ٣٥مللي و١٦ مللي وأجهزة صوت وجهاز تليسين جميعها يعود لفترة الخمسينات والستينات .
و أكد "عبدالمنعم" علي أهمية وجود هذا المتحف بقصر السينما حتي يتيح لرواده ولدارسين فنون السينما معرفة التاريخ لهذ الفن العريض وصرح أن متحف السينما سيكون مجانًا لكافة المواطنين .
كانت هذه تفاصيل خبر السبت.. إيناس عبدالدايم تحضر حفل تأبين هيثم أحمد زكي وتفتتح متحف قصر السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.