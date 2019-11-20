تراند اليوم : كنت مستنية البوفيه يفتح .. أول رد من بشري علي صورة حفل زفافها

علقت الفنانة بشرى على هجوم عدد من متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مما وصفها بالنكدية بعد نشر صور لها من حفل زفافها بدت خلالها حزينة وغير سعيدة.

وغردت بشرى على تويتر قائلة: “ردا على سف الأمس…..انشر لكم الحقيقة كاملة اهو مش نكدية ولا حاجة وبتضحك وبصوت محمد رشدى بغني للسادة السفافين واقولهم “ظلموا البنية يا عينى و كل الحكاية عيووووون بهية”.

كانت علقت الفنانة بشرى على كوميكس لها أثناء حفل زفافها جاء فيه عمرو دياب وهو يقوم بالغناء لها، بينما يقوم أحمد حلمي بالتطبيل، وذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت بشرى صورة للكوميكس وظهرت بالصورة مع عمرو دياب وأحمد حلمي وهي حزينة يوم حفل زفافها مكتوب بها: “عمرو دياب بيغنلها وأحمد حلمي بيطبلها وهي النكد في دمها”.

وعلقت بشرى علي الكوميكس قائلة: “كنت مهبطة وضغطى واطى وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه معرفش ايه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولى فى آخر ساعتين، رغم أن عمر الصورة دى ٩ سنين من تاريخ يوم فرحى عام ٢٠١٠ …بس ملعوبة”.