تراند اليوم : عقدت بنات الجيل .. لطيفة بإطلالة شبابية في أحدث ظهور لها -صورة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة جديدة لها حصدت إعجاب جمهورها ومتابعيها ممن رأوا أنها استعادت من خلالها شبابها.

اختارت الفنانة التونسية هذه الإطلالة الكلاسيكية الجذابة، التي رفعت شعار الأناقة، وهي تقف بجوار إحدى السيارات، معلقة على الصورة قائلة “صباح الخير”.

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة لطيفة هو ألبوم “فريش” الذى أصدرته فى عام 2017، أما بالنسبة للأغانى هى أغنية “أمى” التى لاقت استحسان الجماهير وهى من كلمات: أحمد سامي ورامي جمال الدين، ومن ألحان وتوزيع: إسلام صبري.

كانت نشرت لطيفة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” كلمات أغنية جديدة لها تقول: “ياحياتي أنا جنبك خلاص الدنيا ضحكتلي.. وأنا حالفه على عيني ماشوف الدنيا غير بعينك”.