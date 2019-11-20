فستان الأميرة ديانا للبيع.. بعد أن رقصت به مع جون ترافولتا

على الرغم من رحيلها منذ نحو 22 عامًا، إلا أنّ الأميرة ديانا Princess Diana مازالت تُعتبر حتى يومنا هذه واحدة من أهم أيقونات الموضة.

وفي الوقت الذي تباع فيه جميع مقتنيات الأميرة بأعلى الأسعار في المزادات العالمية لصالح مشاريع خيرية، عُرض اليوم الفستان الذي رقصت به مع الممثل الهوليوودي جون ترافولتا John Travolta في البيت الأبيض للبيع.

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ومن المقرر عرض الفستان الذي ارتدته الأميرة ديانا عندما رقصت رقصتها الشهيرة مع الممثل الأمريكي جون ترافولتا في البيت الأبيض لمدة 20 دقيقة، بسعر 350 ألف جنيه استرليني ( 453 ألف دولار) يوم 9 ديسمبر المقبل في دار مزادات Kerry Taylor Auctions في لندن، التي تصفه بأنه "واحد من أشهر فساتينها"، ومتوقع أن يُقبل الكثيرون على الحضور والمشاركة لمشاهدة هذا الفستان المميز عن

قرب.

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وكان الفستان المخملي الكحلي، وهو من تصميم فيكتور إدلشتاين، الذي ارتدته أميرة ويلز في العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان وزوجته نانسي في عام 1985، قد أبهرالمختصين في مجال الموضة في هوليوود حينها وحتى يومنا هذا.

وضجت الصحف حينها في جميع أنحاء العالم بلقطات مصورة لرقصها مع ترافولتا على موسيقى فيلمه Saturday Night Fever ، ووصف جون ترافولتا التجربة بأنها "مثل القصص الخيالية".

يشار إلى أنّ ديانا ارتدت الفستان نفسه في أربع مناسبات كبرى أخرى على الأقل، بما في ذلك زيارة رسمية للنمسا في عام 1986، وفي أمسية في دار الأوبرا الملكية في عام 1991، كما ظهرت به في الصورة التي التقطها لها اللورد أنطوني أرمسترونغ جونز لورد سنودن عام 1997.

وقبل وفاتها بشهرين، وتحديدًا في يونيو/حزيران عام 1997 عرضت ديانا الثوب في المزاد العلني مقابل 100 ألفجنيه إسترليني (حوالى 175 ألف دولار) لجمع الأموال لصالح الجمعيات الخيرية المعنيَّة بمرض الإيدز .

واشترت سيدة الأعمال مورين دونكل، من فلوريدا، الفستان، واحتفظت به حتى إفلاسها في عام 2011، ثم عرضت مورينالثوب للبيع بالمزاد، لكنها فشلت في بيعه.

وبعد ذلك، وفي مارس/آذار 2013، بِيع الفستان لرجل بريطاني مقابل 240 ألف جنيه إسترليني (حوالى 311 ألف دولار)، وورد أنه اشتراه كهدية لإسعاد زوجته. ويُعتقد أنّ هذه هي آخر مرة كان فيها الفستان متاحًا في مزاد علني حتى إعلان Kerry Taylor Auctions الآن عن عرضه في المزاد.