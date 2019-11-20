كتب امير فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - أظهر مقطع فيديو لحظة اشتباك الفنانة ملاك الكويتية مع مدرسات ابنها داخل المدرسة بعدما ذهبت لتشتكي من تعرضه للضرب على يد أحد زملائه. وأوضح الفيديو محاولات المدرسات منع “ملاك” من توثيق الواقعة بعدما هددت بتحويل الأمر إلى قضية رأي عام حال عدم حصولها على حق ابنها.

وقالت “ملاك” في الفيديو موجهة حديثها للمدرسات: “ليش ولدي صار له أسبوعين ممنوع من الدراسة.. أنا بصور الفيديو حتى يشاهده الناس”، متابعة: “لا تمسكون تليفوني.. فيه مخفر .. روحي المخفر”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. اشتباك بالأيدي بين الفنانة”ملاك الكويتية” مع مدرسات ابنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.