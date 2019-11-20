هاندة إرتشل تروي اشتياقها لوالدتها بدعم الأطفال المصابين بالسرطان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تكتف الفنانة التركية هاندة إرتشل بالكلمات والصور للتعبير عن اشتياقها لوالدتها، وقررت ترجمة مشاعرها لعمل انساني.

هاندة تبرعت بمبلغ يصل إلى 250 ألف ليرة تركية لإحدى الجمعيات المعنية بدعم وعلاج الأطفال المصابين بالسرطان لمساعدتهم في التغلب على الألم والمرض الذي عانت منه الراحلة حتى فشلت في هزيمته ورحلت يناير الماضي.

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والدة هاندة توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، وقد عانت الفنانة الشابة كثيراً خلال فترة اكتشاف اصابة والدتها بالمرض، ومرورها بفترة علاج، وهذا ما اعربت عنه في تصريحات قالت فيها: «كبرت ألف سنة خلال عام واحد بسبب الأيام الصعبة التي اعقبت اكتشاف إصابة والدتي بالسرطان».

وتخليداً لذكرى الراحلة، رسمت هاندة «تاتو»، اختارت أن توشمه على جسدها، وتحديداً أسفل رقبتها، على أن يكون هذا الوشم لـ«فراشة»، حيث سبق ووصفت الفنانة التركية، الراحلة بالفراشة.

من ناحية أخرى، يُعرض لهاندة إرتشل حالياً مسلسل جديد بعنوان «عزيزة» تشارك في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي، كما تستعد لتصوير فيلم جديد أمام النجم التركي إبراهيم شيليكول، وهو إنتاج إيراني تركي مشترك بعنوان «مولانا»