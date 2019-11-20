أزرا أكين تحتفل بعيد ميلاد ابنها ووالدتها في سهرة واحدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية أزرا أكين بعيد ميلاد مولودها الوحيد «ديمير» الذي اكمل عامه الأول في أجواء مبهجة بحضور أفراد أسرتها وعائلة زوجها أتاكان كورو، وأقرب أصدقائها.

ملكة جمال تركيا السابقة حرصت على مشاركة محبيها ومتابعيها بأجواء الحفل الذي شهد أيضاً الاحتفال بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صوراً من عيد الميلاد، عكست أجوائه الحميمية المبهجة، وقد تلقت أزرا تهاني متابعيها وأصدقائها متمنيين لنجلها النجاح والتوفيق، كما لفت أغلبهم لقوة الشبه بينها وبين والدتها، متمنيين للأخيرة الصحة والسعادة.

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يُذكر أن أزرا أكين هي الحبيبة السابقة للنجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند»، حيث ارتبطت به عاطفياً لحوالي 10 سنوات، حتى أن انفصالهما مثّل صدمة قوية في الوسط الفني التركي، ثم ارتبطت أزرا بأتاكان، واحتفل الثنائي بزفافهما أغسطس 2017، ورُزقا الزوجان بمولودهما الأول «ديمير» نوفمبر 2018.

أزرا بدأت حياتها المهنية من خلال الإعلانات وعروض الأزياء، ثم انطلقت في عالم الفن، ومن أشهر أعمالها «موسم المطر»، و« بويراز كارايل».