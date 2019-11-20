أصالة تُعنف متابعيها بسبب صابرين وتثير الشكوك مجدداً حول طلاقها بهذا الفيديو.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقدت الفنانة السورية أصالة مهاجمي النجمة المصرية صابرين بعد أن فاجأت الجميع بالتخلي عن الحجاب والظهور بشعرها.

أصالة اعادت نشر صورة صابرين بشعرها، وهي اللقطة التي اثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودافعت عن الفنانة المصرية برسالة عنيفة، كتبت فيها: «غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر!!! أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبه وشالت حجابها ، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان ، شو دخلكم فيها ؟!!! وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا».

وأضافت: «صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات ، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها ، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ ، ولاأعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر إلتزام منها ، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب ، يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور ، ومابيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم ، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبه الموهوبة الحُرّه».

من ناحية أخرى، اثارت أصالة الشكوك مجدداً حول انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان بسبب مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق «سناب شات»، ركزت فيه على استعراض الأغنية التي تسمعها داخل سيارتها، وكانت أغنية «محصلش حاجة» للفنانة المغربية سميرة سعيد.

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يُذكر أن أصالة اعترفت بوجود خلافات بينها وبين العريان، إلا أنها نفت ما اثير حول خيانته لها، في الوقت الذي دعت الجميع لاحترام خصوصياتها، دون الكشف عما انتهت إليه هذه الخلافات سواء بالإنفصال أو استمرار علاقتهما الزوجية.

أصالة انفصلت عن أيمن الذهبي عام 2005، وذلك بعد أن رُزقت منه بـ«شام» عام 1992، و«خالد» عام 1998، ثم تزوجت أصالة من المخرج والمنتج طارق العريان عام 2006، ورُزقت منه بالتوأم «آدم وعلي» مايو 2011.