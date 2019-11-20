وفاة العازفة الأمريكية جانيس تومسون قبل بدء حفلها بـ 20 دقيقة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ارتطم رأس عازفة الأوبوا الأمريكية، جانيس تومسون، بالأرض، عندما وقعت قبيل حفل لفرقة ميامي السيمفونية الكبرى بعشرين دقيقة فقط، وذلك على سلم القاعة أثناء هبوطها، حيث توفيت في اليوم التالي.

وكان الحادث قد وقع قبيل حفل افتتاح الموسم للفرقة، بقاعة موريس غوسمان للحفلات بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتم نقل العازفة البالغة من العمر 62 عاما، على الفور في سيارة إسعاف إلى المستشفى، لكنها توفيت في اليوم التالي إثر نزيف داخلي في الدماغ تعرضت له إثر سقوطها، وارتطامها بالأرض.

ومن جانبها قررت الفرقة الموسيقية، أن تهدي حفلا تقدمه يوم 10 ديسمبر 2019 لذكرى العازفة، ونشرت الفرقة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، منشورا في رثائها كي يكتب لها الأصدقاء والأقرباء، ويقدموا النعي.