لجين عمران: أفتخر إني مطلقة.. وهذا أكثر شيء أحبه بالرجل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الإعلامية السعودية لجين عمران عن الكثير من التفاصيل التي تخص حياتها الشخصية.

الإعلامية السعودية قالت إنها امرأة مطلقة وتفتخر بذلك، حيث قالت: “الحمد لله أفتخر جداً لأني مطلقة والطلاق كان برغبة مني شخصية.. الطلاق ليس عيب ولا حرام.. ولو هو عيب ما كان حلله الشرع والدين”.

وأوضحت: ” نا اليوم إذا أشوف نفسي مش مرتاحة ومش مبسوطة ومهانة كرامتي.. إيش المانع إني أطلب الطلاق بإرادتي.. وأقدر أكافح وأقدر أشتغل وأنفق على نفسي بدون تدخل أي أحد”.

وكشفت أنها تزوجت بالفعل في عمر 16 عاماً، وأنجبت ابنتها الأولى في عمر 17 عاماً، لافتة إلى أن ابنتها تبلغ الآن 24 عاماً، وأنها قد ورثت منها العناد والإصرار والتحدي.

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الإعلامية السعودية أضافت أنها أنجبت ابنها الثاني في عمر 19 عاماً، وهو الآن في سن الـ22 عاماً، وقد ورث منها الحنية والعاطفة.

وكشفت عن أكثر شيء تحبه في الرجل، قائلة أحب بالرجل شخصيته وحنيته واهتمامه، لافتة إلى أن أكثر ما يلفت انتباهها في الرجل هو طريقة تعمله مع من حوله، خاص الناس البسيطة.

ومن ناحية أخرى كشفت لجين أنه على الرغم من أنها وشقيقتها أسيل تنتميان لنفس البرج “العقرب”، لكن شخصيتهما مختلفة كثيرا، قائلة إن أسيل لا تثق في الناس بسهولة وتختبر تصرفاتهم، أما هي فتنظر للجميع على أنهم طيبين إلى أن يطعنوها في الظهر، كما أنها لا تتعلم أبداً.

وكشفت الإعلامية السعودية، في تصريحات صحفية، أنها وشقيقتها وابنتها تتشاركن نفس الملابس بسبب تقارب مقاساتهن برغم أن أسيل أقصر وأنحف قليلاً.