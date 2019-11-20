هيفاء حسين تُنجب توأم.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رُزقت الفنانة البحرينية هيفاء حسين وزوجها النجم الإماراتي حبيب غلوم بتوأم، وضعته الممثلة الشابة في المستشفى الملكي للنساء والأطفال بالبحرين.

حبيب زف الخبر بنفسه عبر فيديو من داخل المستشفى، معرباً عن شدة فرحه باستقبال توأم ذكر وأنثى، اطلق عليهما «جواهر وسلطان»، وعن سبب اختياره لهذين الاسمين، كتب الفنان الإماراتي معلقاً على الفيديو: «اللهم لك الحمد والشكر على نعمك وفضلك رزقنا أنا واختكم هيفاء حسين بتوأم سميناهم سلطان وجواهر تيمناً بسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لما لهم من فضل على حياتنا الإجتماعية والإبداعية وهذا أقل شي نقدمه لهم بكل إحترام وتقدير».

يذكر أن الفنانة البحرينية هيفاء حسين تزوجت مرتين، وقد رزقت بابنها «سعد» من زوجها الأول، ولكنهما انفصلا بعد ذلك، وفي عام 2010 تزوجت من الفنان حبيب غلوم، واعلنت حمله سبتمبر الماضي بعد دخولها في الأشهر الأخيرة من حملها، ورفضت الكشف عن جنس مولودها.