أمينة تسخر من شكل أسنانها في الطفولة.. ومي كساب: الطب سترنا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الفنانة المصرية أمينة جمهورها بصورة قديمة من طفولتها، ظهرت فيها وهي تضحك بشدة.

الفنانة المصرية سخرت من ضحكتها وشكل أسنانها في هذه الفترة، قبل أن تقوم بتعديلهم، بقولها: “يالله سبحان الله بسم الله ماشاء الله نفس الضحكة البلهاء التى تنم على كم استقرار وثقة بالنفس هذه الفترة لم أكن أعلم أن القدر يخبئ لى ما يمحى صفاء هذه الابتسامة العريضه”.

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وأضافت: “عريضه مين دى بالطول والعرض يالا تحدى عايزين ضحكة من القلب أى سن بس تكون من القلب تكون حتى من غير أى تقويم ولا تصليح فى سنانك العشرة اللى قدام يالا كلو يورينا ضبو قبل التعديل”.

وتابعت: “#هاشتاج.. اللى عنده ضحكة زى ديا يجى هنا جنبى يجى ليا هحكيله اللى شفتو أنا بعنية أموت أموت فى الضحكة دى أمينة.. انتى جميلة زى مانتى”.

الفنانة مي كساب علقت على كلام أمينة، بتعليق طريف حيث قالت: “قمره وضحتك صافيه وصادقه طول عمرك وان كان ع الضب كله كان بضب يا عمري ولا يهمك ربنا يخلي الطب سترنا”.