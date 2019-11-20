هازال كايا.. اسمها الحقيقيّ عربيّ وتُعاني من مرض خطير! شاهدي أسرارها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تُعدّ الفنانة وعارضة الأزياء التركية، هازال كايا، 29 عامًا، واحدة من النجمات اللاتي تمكنّ من فرض أنفسهنّ في الدراما التركية، رغم المنافسة والعدد الكبير بين الممثلات التركيات، فأصبحت لها شعبية كبيرة عربيًا وعالميًا.

مساء الإثنين، 18 نوفمبر الجاري، أنجبت كايا طفلها الأوّل من زوجها المخرج علي أتاي، غير أنّ خبر انجابها انتشر بسرعة البرق بين منصّات مواقع التواصل الاجتماعيّ، ووسائل الإعلام الفنية العربية والعالمية، وانهالت آلاف الرسائل على الفنانة التي تحمل في طيّاتها عبارات التهاني والتبريكات لقدوم مولودها الأوّل "فكرت".

وبقيت هازال كايا حديث الجمهور مؤخرًا، منتظرين موعد إنجابها من جهة، وترقّب ظهورها وتحرّكاتها لالتقاط لها الصّور وإجراء المقابلات معها من جهة ثانية، وهو ما تبيّن في أكثر مرّة، حيث كان الصّحفيون يلاحقونها في كلّ الأماكن التي كانت تتّجه إليها، ويتسابقون على توجيه الأسئلة عليها، إلا أنّها كانت تحاول أنْ تتجنّبهم وترفض الرّدّ على اسئلتهم في الكثير من الأوقات.

وبالعودة إلى بدايات الفنانة التركية، فقد ولدت هازال في اسطنبول، واسمها الأول "ليلى"، تنتمي إلى عائلة من الطبقة العليا، انفصل والداها بالطلاق عندما كانت في السّابعة من عمرها، تعرّفت على عالم الفنّ في سنّ مبكرة جدًا، أخذت وهي طفلة دروس في الباليه والكمان لمدّة 7 سنوات، وتحبّ التانغو أيضًا.

تتحدّث هازال كايا 5 لغات، التركية (اللغة الأم)، الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والألمانية. كان أوّل دور لها 2007 في المسلسل التلفزيونيّ "جينكو" (الحلم الضائع) حيث أخذت أحد الأدوار الرّئيسيّة.

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في عام 2008، واصلت كايا باعتبارها واحدة من الممثلات الرّائدات من خلال لعب شخصية نهال في العشق الممنوع، كما مثّلت دور فريحة في الموسمين الأوّل والثاني من المسلسل التلفزيونيّ بعنوان اسميتها فريحة، حيث حقّق المسلسل من أعلى النسب التلفزيونية في تركيا، كما أخذت كايا شعبية كبيرة لتمثيلها في مسلسل العشق الممنوع. وفي عام 2017-2019 كان لها البطولة في مسلسل حكايتنا بدور فيليز، ورصيدها في الدراما التركية وصل إلى 11 مسلسلاً.

تعاني هازال كايا من مرض السّكّريّ، ووصفت الأمر بالقاسي والمرعب، وتحدّثت عنه لأوّل مرّة من خلال لقائها مع مجلة "Milliyet" التركية. وتطرّقت خلال الحوار عن معاناتها مع المرض وعن سخرية الناس لها بسببه، وعن زيادة وزنها وقصر قامتها.

وقالت :"عندما اكتسبت الوزن في تلك الفترة كانت الصّحافة والجميع قد اكتشفوا اصابتي بمرض السّكّريّ، وباتوا يتحدّثون عن هذا الأمر، ولكنّ محاولاتي لأبقى على قيد الحياة، كانت مرعبة.

وأضافت: إنّهم يسخرون منّي على الدّوام بسبب قصر قامتي. ما شأنك بالأمر؟ نعم قامتي قصيرة وليس بوسعي فعل أيّ شيء حيال ذلك الأمر.