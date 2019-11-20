فرانك سيناترا يُغضبُ فنانًا أمريكيًا بوقاحته مع زوجته بعد 21 عامًا على وفاته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رنّ القول المأثور "لا تقابل أبطالك" في عقل مغنّي موسيقى الجاز المعروف هاري كونيك جونيور، بعد أنْ كشف في يوم الثلاثاء خلال استضافته ببرنامج "ذا مورنينغ" البريطانيّ، عن المرّة الأولى التي قابل فيها معبوده نجم الغناء الرّاحل فرانك سيناترا.

أثناء المقابلة، كشف كونيك، 52 عامًا، أنّه في أوائل التسعينات، كان يحضر حدثًا غنائيًا لسيناترا مع صديقته آنذاك (زوجته الآن)، عارضة الأزياء جيل غودكر، 55 عامًا، وبعد الانتهاء من أدائه، ذهب كونيك لمقابلته، لكنّ الأخير تجاهل كونيك وغازل زوجته.

يقول كونيك متذكرًا الموقف الجريء الذي فعله سيناترا، الذي توفي عام 1998 عن عمر يناهز 82 عامًا: "نظر إلى إليها ووضع وجهها بين يديه وقال: أنت جميلة، وقبلها مباشرة على شفتيها".

لقد مرّت سنوات منذ اللّقاء، وتزوّج كونيك غودكر في عام 1994 وأنجبا ثلاث بنات، جورجيا، 23، سارة، 22 عامًا، وشارلوت، 17 عامًا، لكنّه أكّد على الهواء، أنّه ما يزال غاضبًا من الحادث، في حين أشار مضيف البرنامج إلى أنّه ربّما يكون تصرُّف فرانك غير مقبول.

Advertisements

لم يقدّم هاري أيّ تفاصيل أخرى عن اللقاء المروّع، لكنّ مشاهدي برنامج "ذا مورنينغ" بدأوا يتحدّثون عنه عبر الإنترنت.

قام أحد المشاهدين بالتغريد أثناء البث، قائلًا: "نعم، من يستطيع اليوم أنْ يقوم بتقبيل النساء على شفتيهنّ، ويقول إنّهنّ جميلات"، وكتبت أخرى: "إذا أمسك بي شخص غريب من ذراعي، وقبّلني على الفم وقال: أنت جميلة، فسأقوم بالاتّصال بالشّرطة".

في سياق آخر، في عام 2017، تحدّث كونيك وغودكر أمام الناس حول حياتهما الزّوجيّة والرابطة الدائمة بينهما، والتي يقولان عنها إنّها تعزّزت فقط من خلال معركة سرطان الثدي التي عانت منه الزّوجة، والتي استمرّت خمس سنوات.

قالت كونيك لـ مجلة بيبول في ذلك الوقت: "إّنّها أفضل صديق لي، ولا أعرف حقًا ما الذي سأفعله بدونها، وأعتقد أنّ أحد الأسباب التي دأبنا على استمرارها طويلًا، هو أنّنا متوافقان للغاية بكلّ الطرق، ولدينا نفس الأخلاق، ونفس الأهداف".