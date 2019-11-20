شكرا لقرائتكم كانييه ويست يغني أمام نزلاء سجن في هيوستن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سار مغني الراب الشهير كانييه ويست على درب المغني الراحل جوني كاش وأدى أغاني لنزلاء أحد سجون مدينة هيوستن الأميركية.

بعيدا عن أعين الجمهور، قام ويست - نجم الراب الذي تحول إلى مطرب "غوسبل" أو أغان ذات صبغة دينية- الجمعة بأداء أغنيات من ألبومه الجديد "يسوع هو الملك".

مع جوقة، أدى ويست أمام أكثر من 200 سجين من الذكور في أحد السجون، قبل عبور الشارع إلى سجن آخر أغاني أمام حشد أصغر من السجينات.

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وقال مأمور مقاطعة هاريس، إد غونزاليس، إن ممثلي ويست سألوا مسؤولي السجن عن إمكانية القيام بعروض خاصة للسجناء.

وأقيمت حفلات الجمعة قبل يومين من حديث ويست في كنيسة ليكوود الواسعة في جويل أوستين بهيوستن.

وتعيد هذه الأحداث إلى الأذهان حفلات السجن التي أقامها المغني جوني كاش في كاليفورنيا.