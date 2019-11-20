شارموفرز يحيي حفلا غنائيا في طنطا

يحيى فريق شارموفرز غدا الخميس، حفلا غنائيا في استاد جامعة طنطا.

ومن المقرر أن يقدم فريق شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أغنياتهم المميزة والشهيرة منها، هيبتا، وايزي ماني، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكى، 5 سنتى، بالإضافة إلى أغنيات ألبومهم الأخير " انفصام " والذى نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير.

واحتفلت شارموفرز، مؤخرا بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتي "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما في شكل فيديو كليب خلال العام الماضي.

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