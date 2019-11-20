دانييا رحمة تستكمل "العودة" مع نيكولا معوض







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تستكمل الممثلة دانييلا رحمة تصوير مشاهدها في مسلسل "العودة" بعد توقفه القسري خلال التظاهرات التي عمت البلاد. وهي تُجسّد فيه شخصية الشابة التي تُدعى نسيم، وتعود إلى لبنان بعد غيابٍ سبع سنوات لتعيش بصراع مستمر بين أفكارها وأسلوب حياتها، وعدم تفهّم الآخرين لها، ما يورطها بعدة مشاكل رغماً عن إرادتها. لكنها ستعيش قصة حب قوية تجمعها بشاب لبناني يُدعى كريم ويجسّد دوره الممثل نيكولا معوض الذي يتعاون للمرّة الأولى معها رغم صداقتهما القوية التي عززت الانسجام بينهما في المشاهد.

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