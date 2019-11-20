نوال الكويتية تنفي تدخلها بخلاف أحلام وأصالة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تمنت الفنانة نوال الكويتية أن يكون الخلاف بين زميلتيها أحلام وأصالة مجرد سوء فهم عابر. وذلك في لقاءٍ تلفزيوني تحدثت فيه عن ألبومها الجديد "الحنين" الذي وصفته بأنه متنوع جداً. وشرحت أنها اختارت له هذا الاسم لشعورها بـ"الحنين" لجمهورها الذي تبادلته الشعور، ولارتباطه باسم ابنتها أيضاً.

أما حول ما أُشيعَ عن تدخلها للقيام بالوساطة بين زميلتيها أحلام وأصالة، فاستبعدت ذلك مشيرة إلى أنه لا علاقة لها بالخلاف بينهما، وقالت: "أنا ما لي شغل بهذا وعلاقتي بأصالة شيء وبأحلام شيء". وأضافت: الإثنتان بمثابة الأختين "وان شاء الله سوء فهم ويزول". علماً أن كليهما باركتا بألبوها الجديد



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