شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى ينفى امتلاك زوجته أى حساب على إنستجرام بعد شائعات انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان أحمد الفيشاوى امتلاك زوجته "ندى الكامل" أو "نادية الفيشاوى" أى حسابات عبر موقع إنستجرام، وذلك بسبب تداول العديد من الشائعات والأخبار الكاذبة عبر حسابات تحمل اسمها. ونشر الفيشاوى مجموعة صور لهما عبر حسابه بالموقع، مصحوبا بتعليق: "ناديه الفيشاوى ملهاش أى حساب على الإنستجرام". Advertisements

احمد الفيشاوي من ناحية أخرى يستمر الفنان أحمد الفيشاوي فى تصوير مشاهده بفيلم "أشباح أوروبا"، والذى يشارك فى بطولته إلى جانب كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومقرر طرح الفيلم فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020. وفيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية.



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