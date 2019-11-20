شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة فوج العربية تحتفل بعيد ميلاد هند صبري الـ40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مجلة فوج بنسختها العربية بعيد ميلاد النجمة التونسية هند صبري الـ40، عبر الحساب الرسمي للمجلة عبر موقع "أنستجرام". ونشرت المجلة صورة لهند صبرى، من أخر جلسة تصوير لها مع المجلة، محصوبا بتعليق :"عيد ميلاد سعيد للجميلة هند صبري".

هند صبري Advertisements كما نشرت هند عبر حسابها، صورة من تهنئة جمهورها لها بعيد ميلادها، معلقة :" بكيتوني ..أحلى هدية حبكم الحقيقي الطالع من صدق أصواتكم .. الله يسعدكم قد ما أسعدتوني ..أحب كل فرد بكم أنتم تعنون الكثير لي بحياتي".

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