شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان القاهرة اليوم.. كل ما تريد معرفته عن فيلم الافتتاح The Irishman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح، اليوم الأربعاء، مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41، واختار القائمون على المهرجان الفيلم الأمريكى The Irishman للعرض فى الافتتاح الذى سيقام اليوم فى تمام الساعة السابعة. ونستعرض فى النقاط التالية أهم المعلومات التي تريد معرفتها عن فيلم الافتتاح The Irishman 1 – العمل يقوم ببطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وروبرت دي نيرو. 2 – الفيلم أحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل". 3 – الفيلم من إخراج المخرج الحاصل على الأوسكار مارتن سكورسيزى. 4 – يعد العمل الـ9 فى التعاون بين روبرت دى نيرو ومارتن سكورسيزى. Advertisements 5 – عرض الفيلم فى افتتاح مهرجان لندن السينمائى في 2 أكتوبر الماضى. 6 – الفيلم سيعرض مجانا يوم الخميس ضمن فعاليات المهرجان. 7 – فاز النجم العالمى آل باتشينو بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره فى فيلم "The Irishman". 8 – طرح فيلم The Irishman يوم 27 نوفمبر فى بعض دور العرض حول العالم. 9 – الفيلم الجديد وصلت ميزانيته إلى 159 مليون دولار أمريكى. 10 – الفيلم الجديد وصلت مدته إلى 3 ساعات و 29 دقيقة. الفيلم يضعه المتابعون للسينما فى صدارة الأعمال التى من المتوقع لها أن تنافس على جوائز الأوسكارالمقبلة، وينتظرعرضه محبو السينما في كل مكان حول العالم، هو مشروع قضى مارتن سكورسيزي وقتًا طويلًا في التحضير له، وترصد أحداثه الملحمية صعود عصابات الجريمة المنظمة فى الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وهى الحكاية التي تمتد لعدة أجيال تتعرض لأحد أكثر الجرائم غموضًا فى التاريخ الأمريكى المعاصر، وهى اختفاء الزعيم النقابى الأسطورى جيمى هوفا (آل باتشينو)، مع تعمق فى العوالم الخفية للجريمة المنظمة، ومنافساتها الداخلية وعلاقات كبارها برجال السلطة والسياسة، وهنا يظهر المقاتل المتقاعد فرانك شيران الذى يجسده روبرت دى نيرو، وهو قاتل محترف محتال عمل جوار أخطر الرجال فى القرن العشرين.

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