رامي جمال يهنئ جمال العدل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان رامي جمال، صديقه المنتج جمال العدل، بعيد ميلاده.

ونشر "رامي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور تجمعه بالمنتج الكبير، والفنان عمرو دياب، والفنان عمرو يوسف، وعلق: "كل سنة وإنت طيب وقلبك وروحك أحلى من بعض، كل سنة وإنت وكل حبايبك بخير، كل سنة وإنت مبسوط".

وتابع: "أنا أعرف حضرتك من أسبوع، بس فعلا حب الناس ليك مش من فراغ، شكرًا على الدعوة، شكرًا على اليوم الجميل، وعقبال مليون سنة، شكرًا لكل اللي كانو موجودين على الروح الجميله اللي شفتها".

المنتج الكبير حل ضيفا على برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، وكشف خلال الحلقة عن أعماله خلال الفترة القادمة.