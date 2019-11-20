محمد رمضان يتجاوز المليون ونصف بـ"ماني"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
تجاوزت أغنية محمد رمضان الجديدة "ماني" على قناته الرسمية بموقع يوتيوب المليون ونصف مشاهدة.
ويستعد النجم محمد رمضان، لإحياء حفلًا غنائيًا الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري، على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض والذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه.
وحقق رمضان نجاحًا بكليب "السلطان"، الذي تم تصويره في أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، من إخراج حسام الحسيني.
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