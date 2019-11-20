إيمي سالم بصحبة رامي جمال: "مبسوطة إني شُفتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنان رامي جمال. وعلقت: "مبسوطة قوي إني شفتك النهاردة، ومبسوطة بيك ومستنية ألبوم يكسر الدنيا إن شاء الله، ربنا يكتب لك النجاح، إنت وكل القلوب الحلوة اللي زيك، وإنجز يا رامي عايزاك تمتعنا بأغانيك الجديدة". وكان الفنان رامي جمال، قد أعلن منذ فترة إصابته بمرض البهاق، وبسبب تصريحه دعمه عدد كبير من زملائه وجمهوره.

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