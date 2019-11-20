تراند اليوم : من داخل المستشفى.. أحمد شيبة يطلب الدعاء من جمهوره...

طالب الفنان المصري أحمد شيبة، جمهوره بالدعاء بالصحة والعافية.
ونشر الفنان مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق TikTok، أثناء تواجده مع والدته في المستشفى.
طلب شيبه من جمهوره الدعاء لها بالصحة والعافية، قائلا: "أحلى حاجة في الدنيا هي الأم.. كل واحد يخلي باله من أمه.. ربنا ما يحرمنا من صوتها ولا يحرمنا منها، صوتها في البيت بالدنيا كلها".
تابع: "بقول لجمهوري أنتوا وحشتوني أوي ومستني من كل واحد إنه يدعيلي ويدعي لأمي إنها تقوم بالسلامة.. هي بخير أهي وبقت زي العسل وهتروح معايا بكرا إن شاء الله"، ثم التفت لوالدته وطلب منها أن تضحك للجمهور، وقبلها من جبينها.