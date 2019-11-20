تراند اليوم : شاهد.. زوجة فنان عالمي تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب...



كانت بمثابة مفاجأة للجميع، حين وصولها إلى العرض الخاص لأحد الأفلام مرتدية الحجاب، حيث أثارت زوجة الفنان العالمي ويل سميث تساؤلات عدة بسبب إقدامها على تقليد الزي الإسلامي.

وفي التفاصيل فإن غادا بينكيت، زوجة النجم العالمي ويل سميث لفتت الأنظار لدى وصولها الى العرض الخاص لفيلم "هالة" في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مرتدية الحجاب بطريقة "سبانش".

ويشار الى أن فيلم "هالة" يتناول قصة فتاة مراهقة باكستانية، تعاني من الإختلاف بين الثقافات كفتاة مسلمة في بلد أجنبي.

الجدير ذكره أن أحداث الفيلم تأتي تكملة للجزء الثاني من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به في محاولة اغتيال الرئيس الأميركي، ويبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي مطاردته ليكتشف أن الهدف الرئيس كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأميركي.



