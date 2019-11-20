بالفيديو: هل توسطت نوال الكويتية لحل الخلاف بين أصالة وأحلام؟ إليكم ما كشفته

فاجأت الفنانة الكويتية نوال متابعيها بتصريح لها تناول الخلاف بين الفنانتين الإماراتية أحلام والسورية أصالة.

وجاء هذا في لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج MBC Trending. وتحدثت فيه عن ألبومها الجديد “الحنين” مشيرة إلى أنه متنوع جداً.

ولفتت إلى أنها أطلقت عليه هذا الاسم بسبب شعورها بالحنين لجمهورها ومبادلته الشعور نفسه. كما ذكرت أنه يرتبط باسم ابنتها أيضاً.

وعن تدخلها للقيام بالوساطة بين زميلتيهااستبعدت ذلك مشيرة إلى أنها على صلة بهما وأنهما مقربتان منها.

وأضافت أنه لا علاقة لها بالخلاف بينهما وقالت: “أنا ما لي شغل بهذا وعلاقتي بأصالة شيء وبأحلام شيء”. وتابعت: “ثنتينهم حبايبي وثنتينهم خواتي وان شاء الله سوء فهم ويزول”.

وكانت نوال أعربت عن شعورها بالرضا على نجاح ألبومها وكتبت في تغريدة على حسابها على “تويتر”: “شكراً من قلبي لكل من ساهم في نجاح البوم الحنين من ملحنين وشعراء وموزعين وعازفين ومهندسين وشركة one production التي كان لها دور كبير في انتاج وتسويق الألبوم. وشكراً ايضاً من قلبي لكل من ساهم في نجاح وروعة أمسية الحنين والشكر الأكبر لثقة الجمهور الحبيب والحمدلله”.