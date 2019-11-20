ميرنا وليد - بيروت - تشهد الحلقة الثانية من برنامج Top 10 الفن هذا الأسبوع، دخول إصدارات جديدة على قائمة الأغنيات الأكثر إستماعاً ومشاهدةً وإحداها تتصدر، ومنها لعمرو دياب "قدام مرايتها"، بعدما إحتلت المراكز الأولى الأسبوع الماضي أغنية سعد لمجرد "سلام" في المرتبة الأولى، "حبيبي يا ليل" لـ أبو و"إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد.
ويشار الى أن "Top 10 الفن" يستند في تحديد مراكز الأغنيات إلى نسبة المشاهدات عبر يوتيوب ونسبة الإستماع للأغنية عبر التطبيقات الموسيقية والـ Live Streaming وعرضها على المحطات التلفزيونية والإذاعات اللبنانية.
ويذكر أن Top 10 الفن يسلط الضوء أيضاً على أفضل ثلاث أغنيات تصدّرت خلال الأسبوع الماضي، كما يشير الى أهم ما يميّز الأغنية من ناحية الموسيقى واللحن والتوزيع وإخراج الفيديو كليب.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يتسبب بتراجع سعد لمجرد ومحمد رمضان في الحلقة الثانية من Top 10خاص الفن – إسماعيل مداح يعود... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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