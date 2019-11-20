أصالة.. خلاف مع أحلام وقطعت صداقتها بـ أنغام وما حقيقة طلاقها من طارق العريان؟

ميرنا وليد - بيروت - ​أصالة​نصري، فنانة سورية ولدت يوم 15 أيار/مايو عام 1969 في مدينة دمشق، والدها هو الفنان ​مصطفى نصري​، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، أيهم، ريم، وأنس.

وتحمل أصالة أيضاًالجنسية البحرينية، وقد حصلت عليها بعد مشاركتها في فعاليات أوبريت "المحبة والولاء" الذي أقيم في المنامة إحتفالاً بالعيد الوطني للبحرين عام 2005، وعيد جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

تعتبرأصالةضمن قائمة أكثر الفنانات العربيات شعبية ومن أشهرهن، كانت بداية نشاطها مع قليل من الأغاني الموجهة للطفل ثم توالت الأغاني والألبومات.

دور والدها في إكتشافها

اكتشفها والدها مصطفى نصري والذي كان فناناً مشهوراً، فعاشت في مدرسة والدها الغنائية وتتلمذت على يديه ورعاها في ذلك المجال، وقد وجد بها الصوت القوي واكتشف ذلك عندما كان عمرها أربع سنوات، بدأت الغناء وعمرها سبع سنوات وذلك من خلال تقديم أغاني والدها، وبعدها في قصص عالمية بعنوان "قصص الشعوب"، وقامت بالغناء للأطفال في المناسبات الوطنية بالإضافة إلى أنها شاركت في غناء الأناشيد القومية.

توفي والدها في عام 1986، وكان لوفاته أثر كبير على حياتها، فتوقفت عن الغناء لمدة ثلاث سنوات.

بدايتها الفنية وأعمالها

ذاع صيتأصالةفي العالم العربي بعد صدور أغنيتها "أسمع صدى صوتك" عام 1991، من أشعار ​الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم​، فكان لنبرات صوتها القوية أثر كبير في أغانيها، شاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية، وكذلك تمت استضافتها في الكثير من البرامج التلفزيونية، وكانت إطلالتها ذات تأثير كبير على الشاشة لدى المشاهدين.

أصدرت أول ألبوماتها بعنوان "بيني و بينك" عام 1992، وأصبحت من أهم الفنانات في العالم العربي، بعد صدور ألبوم "لو تعرفوا" عام 1993، الذي تعاملت من خلاله مع كبار الملحنين المصريين.

بين عامي 2000 - 2008 أصدرتأصالةعدة ألبومات مميزة من أهمها: "قد الحروف" ، "مشتاقة" ، "أوقات" ، "عادي"، و"حياتي"، كما أصدرت عام 2012 ألبوم "شخصية عنيدة"، وعام 2015 "60دقيقة حياة"، وعام 2016 "أعلق الدنيا"، "مهتمة بالتفاصيل" عام 2017، وفي عام 2019 طرحت ألبوم "في قربك"، كما أصدرت أصالة العديد من الأغاني المنفردة والفيديو كليبات والتي حقّقت نجاحاً وإنتشاراً كبيرين.

وقدّمت أصالةبرنامج صولافي 3 مواسم، وهو برنامج فني إستضافت فيه فنانين من العالم العربي، وحملت كل حلقة عنواناً منفصلاً.

الجوائز

نالت أصالة العديد من الجوائز خلال مشوارها الفني، فحصلت على جائزة أفضل فنانة لعام 1994 في دبي ، و​جائزة أوسكار​ الشرق الأوسط (الفارس الذهبي) لعام 1995، وجائزة الغناء العربي الأول لأفضل أغنية باللغة العربية الفصحى في أبو ظبي لعام 1996، كما حصلت على جائزة مهرجان القاهرة الدولي الثاني للأغنية لعام 1996 (Arab American Artist).

وجائزة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لعام 1997، بالإضافة إلى جائزة هيئة الإذاعة والتلفزيون في الإمارات لعام 1998، وجائزة الشرق الأوسط بمصر عدة مرات، ودرع شكر وتقدير من المهرجان الغنائي الوطني الأول في بيروت لعام 1999.

كما حصدت أصالة جائزة أفضل مطربة عربية عام 2008 من ART، وأطلق عليها في السنة ذاتها لقب "تاج الأغنية الخليجية".

عام 2012 حصدت جائزة أفضل فنانة عربية جماهيرية في جوائز تايكي.

وعام 2015 حصدت جائزة الموريكس دور لأفضل فنانة عربية.

نجاحها في الخليج

عُرفتأصالةبإتقانها الغناء باللهجة الخليجية منذ أن أصدرت أول أغنية لها في بداية مشوارها الفني من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "اسمع صدى صوتك"، وهي تعد من أوائل الفنانات اللاتي غنين باللهجة الخليجية، واستطاعت أن تكون لها قاعدة جماهيرية في دول الخليج، ومن أشهر أعمالها الخليجية: "روح وروح، متى أشوفك، سواها قلبي، توك على بالي، قانون كيفك، لا تخاف، شموخ عزي، يسعد صباحك، الغيرة، حقيقة واقعي".

حياتها الشخصية

تزوجتأصالةمرتين، الأولى كانت من​أيمن الذهبي​وأنجبت منه "شام" في عام 1992، وخالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، وفي 27 آذار/مارس عام 2006 تزوّجت من المخرج والمنتجطارق العريانوأنجبت منه توأماً هماآدم وعلي، في أيار/مايو 2011.

وكشفت أصالة أنها كانت تفتقد الشعور بالثقة مع أيمن الذهبي، إذ كان يحاسبها على كل شيء؛ ما كان يشعرها بالخوف.

وأكدت في تصريحات صحفية، أن طليقها كان دائم الخلاف معها لمجرد سلامها على أي شخص، وهو ما جعلها تشعر بأن استمرار الحياة بينهما مستحيلة.

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حقيقة طلاقها من طارق العريان

في شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، إنتشر الكثير من الأخبار حول خلافات كبيرة بين أصالة وزوجها المخرج طارق العريان، وصلت الى حد الطلاق، لكن أصالة خرجت عن صمتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، لتوضّح أن ما حدث بينها وبين العريان مجرد خلاف عادي، ولم يصل الموضوع إلى الطلاق، مطالبة الجميع بعدم نشر الشائعات مراعاة لشعورها.

المصالحة مع شقيقتهاريم نصري

بعد خلاف دام عدة سنوات، قامت ​ريم نصري​ العام الماضي بمتابعة شقيقتها ​أصالة​ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدورها أصالة تابعت شقيقتهاريمأيضاً، ونشير الى أنالمصالحةتمت بين الشقيقتين؛ لتنتهي الخلافات بينهما والتي دامت عدة سنوات ووصلت للإعلام، وتم التأكيد أن هناك موافقة مسبقة من أصالة وريم.

وكان الخلاف بينأصالةوشقيقتها قد وصل إلى الإعلام وأطلّت ريم في أكثر من مناسبة وهاجمت فيها أصالة، بينما حاولت أصالة في أكثر من مناسبة عدم الحديث عن الموضوع، ومن أبرز أسباب الخلاف موقفأصالةالسياسي المعارض للرئيس​بشار الأسد​.

توقيفأصالةفي مطار بيروت لحيازتها المخدرات

تم توقيف أصالة مساء 25 حزيران/يونيو عام 2017، أثناء مغادرتها بيروت متوجّهة مع زوجها طارق العريان الى مصر، بعد تمضيتها أربعة أيام في لبنان، وضُبط في حوزتها حوالى 8 غرامات منالكوكايينمخبّأة في إحدى أدوات الماكياج، لكنها أنكرت معرفتها بوجود المخدرات، فتمّت إحالتها من دائرة الجمارك الى مكتب مكافحة المخدرات في وحدة الشرطة القضائيّة في قوى الأمن الداخلي لاستكمال التحقيق معها، وإخضاعها الى فحص طبّي للتأكد ما إذا كانت تتعاطى المخدرات.

وخضعتأصالةللفحص داخل المطار، وأظهرت النتيجة بأنّها تتعاطى المخدرات، فعادت عن أقوالها واعترفت بأنّ كميّة الكوكايين التي بحوزتها هي لاستعمالها الشخصي، وأصدر مدعي عام جبل لبنان القاضي كلود كرم قراراً بإخلاء سبيلها بموجب سند إقامة على أن تخضع مجدداً بعد فترة وجيزة لفحص تعاطي المخدرات.

خلافها مع أحلام

في شهر نيسان/أبريل عام 2019، كشفت الفنانة الإماراتيةأحلامعن خلافها مع أصالة، وقالت إنها لا تنتظر منها أو من غيرها رداً، وإنها ظلمتها.

من جانبها، قالتأصالةفي ردها: "أحلام يا عزيزتي دائماً… خلّلي الّلي بيننا بيننا، وما بدنا نفتح مواضيع مالها معنى، ما في حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم، خلص وحياة تاجك خلص، أنتي ملكه ومتسامحة وسامحيني".

وعاد الخلاف ليتجدد بينهما في شهر أيلول/سبتمبر عام 2019، بعد أن قامت أحلام بحظر أصالة عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، لترد الأخيرة قائلة: "من ساعه البلوك مش غمضتلي عين.. اللي بيعملي بلوك بعمله بلوكين، بس حرام أحلام عصبية و مضايقة و يمكن عندها حق".

خلاف أصالة وأحلام جاء على خلفية مرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي توجد خلافات كثيرة بينها وبين أصالة التي كانت قد كتبت لها أنها تتمنى الشفاء لها، ولكنها وصفت أحلام بالمتقلبة المزاج وغير الثابتة على موقف واحد، الأمر الذي أغضب أحلام ودفعها إلى مهاجمتها بقوة ثم حظرها، وأتى الرد من أصالة بأن أحلام تحب إفتعال الضجيج الإعلامي، كما سخرت منها واصفة إياها ب"ملكة الملوك".

خاصمت أنغام بسبب زواجها من أحمد إبراهيم

في شهر حزيران/يونيو عام 2019، تحدثتأصالةعن خلافها مع الفنانة المصرية أنغام، بعدما تزوجت الأخيرة من الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، زوج إبنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان، قبل أن ينفصلا.

وقالتأصالةفي مقابلة تلفزيونية إنه كان يربطها بأنغام علاقة قوية جداً وصلت لحدّ الأُخوة، إلا أن أنغام قابلت هذه العلاقة بتصرفات أزعجتها.

وأكدت أنها لم تكن على علم بزواج أنغام بأحمد إبراهيم، وعند سماعها الخبر لم تصدّق، وأضافت أصالة أنها تأثرت وحزنت كثيراً بعد تأكُّد الخبر، مشيرة إلى أنها إلى الآن لم تعاتب أو تلُم أنغام، لأنها لا تحب العتاب بجميع أشكاله، لكنها حذفتها من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت أنها أحسَّت بالغدر من أنغام، مشددة على أن صداقتهما من المستحيل أن تعود كما كانت، وأنه في حال اعتذار أنغام فهي لن تقبل اعتذارها أيضاً.