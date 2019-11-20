هشام حداد يتفوق على وسام حنا وإليسا ونادين نسيب نجيم وهذا بديل معتصم النهار في فيلم هيفا وهبي

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية هشام حداد يتفوق على وسام حنا واليسا ونادين نسيب نجيم بآرائه الوطنية في استفتاء الفن https://www.elfann.com/news/show/1256624/ استفتاء الفن : اختاروا أفضل مراسل/ مراسلة بالنسبة لكم خلال الثورة https://www.elfann.com/news/show/1256626/ صفاء سلطان تثير الجدل بتعليق عن المرأة فهل قصدت شيرين عبد الوهاب؟ https://www.elfann.com/news/show/1256566/ مروان خوري يلغي حفله بالمكسيك بسبب وعكة صحية https://www.elfann.com/news/show/1256608/ خاص الفن- هذا بديل معتصم النهار في فيلم هيفا وهبي "أشباح أوروبا" https://www.elfann.com/news/show/1256597/ فنان مصري يتشاجر مع زوجته ويطرد طفليه من البيت! https://www.elfann.com/news/show/1256550/! Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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