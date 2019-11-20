تراند اليوم : بعد ظهورها بالحجاب .. إعلامية مصرية شهيرة تعلن طلاقها من زوجها

كشفت إعلامية مصرية شهيرة عن حصولها على الطلاق من زوجها ، وسط دهشة جمهورها.

وقالت الإعلامية سالي فؤاد في بيان مقتضب عبر صفحتها بـ”فيس بوك”: “خبر مش حلو بس لازم يتقال .. انفصلت بشكل رسمي .. ادعولي الفترة الصعبة دي تعدي”.

وكانت الإعلامية المتخصصة في التغذية سالي فؤاد قد جذبت الأنظار إليها بعد ظهورها مؤخرًا بالحجاب.

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وأطلت “سالي” بالحجاب في حلقة الأحد الماضي من برنامجها التي استضافات خلالها مصممة الحجاب إيمان حسن، التي عرضت مجموعة من أحدث تصميماتها.

ونشرت “سالي” مجموعة من الصور لها بالحجاب عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “نورتني ايمان باجمل الوان طرح النهاردة وجربنا لفات كمان”.

يذكر أن سالي تخصصت في تقديم برامج الطهي وظهرت على العديد من الفضائيات منذ بداية ظهورها منها “نايل فاملي” و”المحور”.