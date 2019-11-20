الدوقة ميغان لم تحصل على الجنسية البريطانية حتى الآن.. والسبب!

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت صحيفة ( ديلي ميل ) البريطانية واسعة الانتشار خبراً صادماً جاء فيه إن (ميغان ماركل) دوقة ساسكس وزوجة (الأمير هاري) لم تحصل على الجنسية البريطانية حتى الآن رغم أنها تنتمي إلى العائلة المالكة البريطانية ومتزوجة من حفيد الملكة اليزابيث الثانية منذ حوالي سنة ونصف السنة.

وكانت الدوقة ( 38 عاماً) قد تقدمت بطلب للحصول على الجنسية البريطانية منذ قرابة سنتين بعد فترة وجيزة من إعلان خطبتها على الأمير هاري في تشرين/نوفمبر الثاني من عام 2017 وقد أعلن قصر كينغستون في ذلك الوقت بأنها ستُعامل مثل أي شخص آخر دون أي امتياز أو خصوصية.

يذكر أن ماركل مستوفاة لجميع الشروط الواجب توفرها للحصول على الجنسية البريطانية. فهي زوجة مواطن بريطاني وقد جاءت إلى البلاد كخطيبة لهذا المواطن واستوفت شرط الزواج في غضون ستة أشهر عندما تزوجت في شهر أيار/مايو من عام 2018 كما أنها قدمت كل الأدلة لإثبات هذا الزواج وخضعت لاختبار الحصول على الجنسية الذي يتضمن الإلمام ببعض المعلومات عن الحياة في المملكة المتحدة والمعرفة باللغة الإنكليزية ودفع رسوم الاختبار التي تكلف 50 جنيهاً استرلينيا.

وقد صرح متحدث باسم قصر كينسغتون لصحيفة (ديلي ميل) مؤكداً على أن إجراءات الحصول على الجنسية البريطانية هي عملية بطيئة تأخذ بعض الوقت وإن الدوقة (ميغان ماركل) تتفهم هذه الأمر.