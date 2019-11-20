متابعة بتجــــــــــــرد: أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن مقتنيات الفنان أحمد زكي من حق كل محبيه وعشاق فنه في مصر والوطن العربي، وأنها لا يمكن أن تخضع للميراث بعد وفاة نجله الفنان الراحل هيثم أحمد زكي والذي كان يعتبر الوريث الوحيد لمقتنيات والده.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “القاهرة الآن” والذي تقدمه على قناة العربية الحدث، أوضح نقيب الممثلين أن اتفاقاً حصل مع محامي رامي، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على ألا تُفتح شقته في حي المهندسين إلا بحضور النقيب، تمهيداً لنقل مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي وإرثه الفني إلى مكان تكون متاحة فيه لكل محبيه، وبالشكل اللائق بمكانة أحمد زكي، مثل مكتبة الإسكندرية، أو متحف يخصص لهذا الغرض.
من ناحية أخرى كشف حسن البنا، طبيب وصديق الفنان أحمد زكي، عن أن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي تصرف في بعض مقتنيات والده أثناء إجرائه تغييرات في شقته.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن”، قال البنا إن مقتنيات أحمد زكي تشمل شهادات تقدير وجوائز حصل عليها عن أفلامه وأعماله الفنية، وجميع سيناريوهات الأفلام التي قام ببطولتها، أو عرضت عليه ولم يشارك بها، ومنها سبعة سيناريوهات لفيلم “أيام السادات”، بالإضافة إلى ملابس أفلام أحبها مثل “البيضة والحجر”، و”البيه البواب”، و”ناصر 56”.
وعبر طبيب أحمد زكي عن أمله في وضع مقتنياته بمكان يتيحها للمهتمين بمرحلته من السينما المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيل ابنه هيثم.. ما هو مصير مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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