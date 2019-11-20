نجمة على رصيف الفن بهوليوود لكريستين بيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الممثلة كريستين بيل، التي قامت بدور "آنا" في فيلم "فروزن"، الثلاثاء، بتدشين نجمتها في الطرف الشرقي من رصيف الفن في هوليوود بولفارد.

وحضر الاحتفال شخصيات عدة أبرزها رئيس بلدية لوس أنجلوس، إريك جارستي، وأحد رؤساء استوديوهات "والت ديزني"، ألان هون.

وقالت بيل: "أنا سعيدة جدا وممتنة لتكريمي.. إنه حلم"، كما أشادت بدور الممثلة إيدينا منزيل التي كرّمت أيضا بنجمة في المكان نفسه والتي شاركت إلى جانبها في فيلمي "فروزن" بدور "إلسا" وأدت أغنية "ليت إت جو" التي فازت بجائزة أوسكار.

ووصف مايكل شور، كاتب مسلسل "ذي جود بلايس"، مكان تشدين النجمة بأنه "الموقع الأكثر سحرا" في المكان.

وسطع نجم بيل بعد مشاركتها في مسلسلي "فيرونيكا مارس" و"ذي جود بلايس"، وهي شاركت في أعمال كان أبرزها فيلم "فروزن" للرسوم المتحركة بجزأيه.