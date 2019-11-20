يسرا ونيللي كريم في رمضان٢٠٢٠

Nov 20, 2019
بعدما غابت كل من الممثلتين يسرا ونيللي كريم عن السباق الرمضاني 2019، ها هما تستعدان للعودة من جديد الى المنافسة في رمضان ٢٠٢٠ حيث كشف المؤلف والمنتج مدحت العدل في لقاء اعلامي الى أنه يعمل على كتابة مسلسل للممثلة يسرا انتاج العدل غروب لعرضه في رمضان القادم.
اما مسلسل نيللي كريم الجديد يحمل عنوان “النصابين” كتابة عمرو الدالي واخراج احمد مدحت انتاج العدل غروب أيضاً.
وكانت نيللي قد وعدت الجمهور في السابق الى أن المسلسل سيكون من النوع الكوميدي وقالت “المسلسل مافيش نكد خالص بس ضحك والشخصية ستكون لذيذة ودمها خفيف”.
نذكر ان “كريم” كانت قد اطلت في رمضان 2018 بمسلسل يحمل عنوان “اختفاء”.
أما يسرا فقد اطلت في رمضان 2018 بمسلسل يحمل عنوان “لدينا أقوال أخرى” انتاج العدل غروب.
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