خاص- “لايف ستايلز ستوديوز” قيادة حكيمة وانجازات بالجملة

حققت “لايف ستايلز ستوديوز”، لصاحبها رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد، انجازاً جديداً بعد ان تخطى عدد مُتابعيها على القناة الرسمية للشركة عبر موقع يوتيوب النصف مليون مشترك.

الشركة احتفلت بهذه المناسبة مع متابعيها على كافة المنصات الاجتماعية وشكرتهم على ثقتهم بها وغردت قائلة: “نصف مليون مُتابع لقناة “لايف ستايلز ستوديوز” على اليوتيوب وكلمة شُكراً قليلة على محبتكم ومُتابعتكم، وكما عودناكم دائماً على تقديم الأفضل، نعدكم بأن القادم أجمل معكم”.

لم تبخل الشركة الرائدة “لايف ستايلز ستوديوز” على جمهورها منذ انطلاقتها بالأغنيات والفيديو كليبات، وفي كل مرة تطرح عملاً جديدًا أقوى وأكثر جمالاً من الذي سبقه، وتصبح حديث الناس والصحفات الاعلامية.

Advertisements

وكانت الشركة قد شهدت في الأسابيع الماضية انتفاضة كبيرة لناحية طرح الأعمال الفنية مع أسماء فنية معروفة ووجوه شبابية صاعدة تمتلك مواهب واعدة، وهذا ما تركز عليه لايف ستايلز ستوديوز التي تؤمن بالمواهب الشبابية وتدعمها لأجل تقديم عمل فني راقٍ.

ومن أبرز الاعمال التي طرحت مؤخراً نستعرض بعضاً منها: راكيل “فشر فشر”، رنا سماحة “اميرة الحب”، محمد سرور “كل شيء مسموح”، كنزة مرسلي “La Casa Del Amor”، روان عليان “انا عندي حبيب”، فيفيان مراد “النسخة الأصلية”، مروة ناجي “حبيت من قلبي”، عمر كرم “صارحني”، كاميليا ورد “يا زعل”، باسكال مشعلاني “اتعذبت كفاية” وغيرها من الاعمال مع باقة من النجوم والفنانين الشباب.

اذا لايف ستايلز ستوديوز مستمرة ومصرة على ابهار الجمهور العربي لناحية نوعية الاغنيات المختارة لنجومها وهي حريصة على أرشفة اعمال ابداعية تليق بذواقة الفن الحقيقي وبتاريخ الفن العربي على حدّ سواء.