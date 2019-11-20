هل تتوسّط نوال الكويتيّة للصّلح بين أحلام وأصالة؟.. هذا ما كشفته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة نوال الكويتية، إنّها تعتبر النجمة السورية أصالة نصري والنجمة الإماراتية أحلام من صديقاتها المقرّبات، موضحًة أنّ خلافاتهما أمر شخصيّ رافضًة التوسّط للصّلح بينهما بعد الأزمة التي وقعت قبل شهور.

وأكّدت نوال الكويتية في تصريحات تلفزيونيّة، أنّ بين أحلام وأصالة خلاف بسيط وسيزول قريبًا، مبينًة أنّها على اتّصال دائم بين الثنائيّ، وكثيرًا ما تتحدّثان معها عبر الرسائل الخاصّة بعيدًا عن ما يعرفه الجمهور عبر السوشال ميديا.

وأشارت "نوال" إلى أنّ تقدير أصالة وأحلام لها بكتابة رسائل تهاني أو مواساة في الحزن والفرح شيء يفرحها، لكنّ ما يشاهده الجمهور لا يمثّل ربع ما تتحدّثان فيه عبر رسائلهما الخاصّة.

وشددًت نوال على أنّها أصبحت من بين المهتمين كثيرًا بالسوشال ميديا وما يدور فيها مردفًة: "دي بتدوخني وبتجنني طول اليوم وبحط الموبايل قدامي دايمًا وبقيت متابعة وموجودة دائمًا".

وتحدثت الفنانة الكويتية عن ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "الحنين"، قائلًة إنّه يُشير إلى اسم ابنتها "حنين"، ويضمّ الألبوم 12 أغنية متنوّعة، وتحمل الأغاني ألوان كلاسيكية ومجنونة وشعبية.

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وبدأت الخلافات مؤخرًا بين أحلام وأصالة تزامنًا مع الأزمة الصحية التي تعرّضت لها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث قامت أحلام بعمل بلوك لأصالة عبر تويتر، وبعدها بدأت الخلافات تتصاعد على المنابر الإعلاميّة.

وطالب محبّو النجمتين أحلام وأصالة نصري من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السّعوديّة تركي آل الشيخ، والمشاهير الحاضرين في منتدى صناعة الترفيه بالمملكة أنْ تكون هناك مبادرة لمصالحة النجمتين في المنتدى الذي حضرته النجمتان الإماراتيّة والسّوريّة.

وأكّد محبو النجمتين أنَّ مبادرة واحدة من تركي آل الشيخ أو أيَ فنانٍ أو صديقٍ مشترك بين النجمتين قد يُنهي الخلاف بينهما بسهولة، لأنَّ أحلام وأصالة معروف عنهما طيبة قلبهما وأنّهما تنسيان الخلافات والمشاكل بسهولة، وهذا ما حصل في أوقات سابقة، كما أنَّ الأجواء في المكان تُساعد على إنهاء الأزمة بين النجمتين.

يُذكر أنّ النجمة اللبنانية نجوى كرم، أعلنت عن استعدادها للتدخّل وإتمام الصّلح بين أصالة وأحلام في حال عدم تصالحهما، مؤكدًة أنّهما تفهمان أنّ الصّلح لكليمها هو عين العقل والمنطق، وأن كلماتها ستصل إليهما لأنّهما تحبّانها.