حبيب غلوم وهيفاء حسين يُرزقان بتوأم.. إليكِ اسماهُما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان الإماراتي حبيب غلوم، عن وضع زوجته الفنانة البحرينية هيفاء حسين توأمًا "بنت وولد"، مشيرًا إلى أنهما اختارا لهما اسم جواهر وسلطان، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "سناب شات".

وقال "غلوم": "اللهم لك الحمد والشكر دائما.. أول شيء قولوا ما شاء الله .. أول شيء رزقنا أنا وأختكم هيفاء حسين بتوأم سميناهم سلطان وجواهر تيمنا بسمو الشيخ الدكتور سلطان بن القاسمي حاكم الشارقة وحرمه سمو الشيخة جواهر لما لهما من أياد بيضاء علينا كأبناء الإمارات وتحديدا نحن كفنانين ومثقفين".

ووجّه الفنان الإماراتي الشكر إلى المستشفى الملكي للنساء والأطفال بالبحرين على الرعاية والاهتمام الذي قدّموه لزوجته الفنانة هيفاء حسين وللتوأم .

وسبق وأن كشفت النجمة البحرينية هيفاء حسين، لأوّل مرّة، عن تعرّضها لحالة إجهاض العام الماضي، موضحةً أنّ تجربتها مع الحمل لم تكتملْ بسبب ظروف التصوير وضغط العمل، وهو ما عرّضها للتعب ثمّ الإجهاض.

وفاجأت هيفاء حسين، جمهورها بإعلان خبر حملها مرّة أخرى من زوجها حبيب غلوم، بعد 18 عامًا من إنجابها نجلها الأوّل من زوجها السّابق، كاشفةً عن أنّ هذا الحمل جاء باتفاق مع زوجها ولم يكن بمحض الصّدفة، بل كان قرارًا مشتركًا، حيث شعرا في الفترة الأخيرة بأنّ الوقت مناسب للإنجاب.

Advertisements

ورفضت هيفاء حسين، في تصريحات صحفية، الكشف عن جنس المولود، وما إذا كان ذكرًا أم أُنثى، موضحةً أنّها أخفته على زوجها، ومبينةً أنّ زوجها ليس فضوليًا ولم يُصر على معرفة جنس المولود، مردفةً: "الموضوع مش فارق معاه خاصة أن لديه ولدين وبنتين من زواجه السابق".

كما صرّحت مسبقًا بأنها تواجه مصاعب في الحمل، أوّلها الفارق العمري بين أبنائها فالكبير 18 عامًا، موضحة أنّها ستتغلّب على هذا لأنّها لم تصل لسنّ الأربعين بعد، وأنّ الأمر ربّما يبدو صعبًا لو كانت تخطّت سنًا معينًا.

وأكّدت أنّ ثاني المصاعب التي تُواجهها في الحمل، هو معاناتها من زيادة الوزن، حيث زاد وزنها 15 كيلوغرامًا عن المعدّل الطبيعيّ، موضحة أنّها حاولت المحافظة على السّعرات الحرارية والسّكّر، ولكنّها كانت تشعر بالجوع، ناصحةً المرأة الحامل بممارسة الرّياضة تحت إشراف طبيب متخصّص.

يُذكر أنّ هيفاء حسين، ظهرت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل دراميّ بعنوان "عذراء"، وهو من بطولة شجون وأحمد إيراج، وإخراج محمد القفاص.