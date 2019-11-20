بهذه الكلمات انجى علي تهنئ هند صبري بعيد ميلادها

هنأت المُذيعة انجى على، عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام"، الفنانة هند صبري بمناسبة عيد ميلادها، الموافق اليوم 20 نوفمبر الجاري.ونشرت انجى على صورة، للنجمة هند صبرى مُعلقة: "عيد ميلاد سعيد".

وكانت قد شاركت هند صبري مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا، وإيرادات مرتفعة في دور عرض السينما.

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