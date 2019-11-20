نجوى كرم تحيي حفل ليلة رأس السنة بالإمارات

القاهرة - لايف ستايل تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلا غنائيا ليلة رأس السنة بإمارة رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة. ونشرت "نجوى" البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ويشاركها الحفل المطرب العراقي الشاب وليد الشامي. الحفل يقام يوم 31 ديسمبر 2019، بمركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة. يذكر أن نجوى كرم أحيت منذ أيام، حفلا غنائيا بسلطنة عمان، كما أحيت حفلا غنائيا بصحبة عدد من نجوم لبنان، في أمسية حملت اسم "ليالي بيروت"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. Advertisements قد يهمك ايضاً: نجوى كرم تدعم مظاهرات لبنان وتؤكد "إيد بإيد نبني لبنان جديد" نجوى كرم تُعلن أنها ستُصالح أحلام وأصالة

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