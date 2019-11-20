عبير صبرى تعلن تضامنها مع صابرين وتوجه رسالة إلى المنتقدين

موجة عنيفة من الانتقادات تعرضت لها صابرين خلال اليومين الماضيين، عقب نشرها لصورة جديدة ظهرت فيها بدون الحجاب، الأمر الذى دفع البعض إلى توجيه سهام الانتقادات نحوها، فيما وصل الحال ببعض الفتيات والشباب إلى توجيه الشتائم لصابرين.

ولأنها واحدة من الفنانات اللاتى سبق وتعرضن لهجوم مماثل بعد قرار العودة من الاعتزال وخلع الحجاب، تحدثنا إلى عبير صبري، والتى قالت: «كل شخص حر في حياته، ربنا وحده اللي بيحاسب، وياريت كل واحد يخليه في حاله، صابرين فنانة محترمة وتاريخها الفني كبير جدا، والهجوم اللي بتتعرض له غير مبرر نهائيا، هذه حياتها الشخصية، ثم إن الانتقادات العنيفة والهجوم يؤثر علي الفنان بالسلب، وقد شاهدنا ما تعرض له رامي جمال من هجوم مؤخرا جعله يفكر في الاعتزال، بعد أن أعلن إصابته بالبهاق».

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من ناحية أخرى أكدت عبير أنها تواصل حاليا تصوير مسلسلها الجديد «الأخ الكبير»، والذى تقدم فيه دور مختلف عما قدمته من قبل في الدراما من حيث الفكرة والشخصية التي تجسدها، وأضافت: «سعيدة بالتعاون مع المخرج إسماعيل فاروق، خاصة أنه أول تعاون بيننا في الدراما، وفكرة أن تكون البطولة النسائية في المسلسل مقسمة على 4 شخصيات شئ جميل ومميز».

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«الأخ الكبير» بطولة محمد رجب ، عبير صبري، دينا فؤاد، هبة مجدي، أشرف ذكي، راندا البحيري، إيهاب فهمي، أحمد حلاوة، ومحمد عز، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبدالفتاح.

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