رسالة رومانسية من جمال عبد الناصر لزوجته الفنانة فاطمة الكاشف

هنأ الفنان جمال عبدالناصر زوجته بعيد ميلادها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر جمال عبدالناصر صورا له مع زوجته فاطمة الكاشف وتورتة عيد الميلاد وعلق عليها قائلا "إنتى الحب الكبير.. الأول والأخير.. عيد ميلاد سعيد يا أجمل إحساس فى حياتى.. كل سنة وانتى أغلى وأحلى.. يا فاطمة".

يذكر أن فاطمة الكاشف زوجة جمال عبدالناصر فنانة معروفة جمال عبدالناصر، واشتهرت بالعديد من الأدوار الفنية، ومنها «أهل الهوي، و طيري يا طيارة ، وحارة خمس نجوم، وتلك الليلة ، وزهرة برية ، الأشرار، ومسلسل يوميات ونيس وأحفاده، ومسرحية «غيبوبة».

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