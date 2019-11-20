القاهرة - لايف ستايل
هنأ الفنان جمال عبدالناصر زوجته بعيد ميلادها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ونشر جمال عبدالناصر صورا له مع زوجته فاطمة الكاشف وتورتة عيد الميلاد وعلق عليها قائلا "إنتى الحب الكبير.. الأول والأخير.. عيد ميلاد سعيد يا أجمل إحساس فى حياتى.. كل سنة وانتى أغلى وأحلى.. يا فاطمة".
يذكر أن فاطمة الكاشف زوجة جمال عبدالناصر فنانة معروفة جمال عبدالناصر، واشتهرت بالعديد من الأدوار الفنية، ومنها «أهل الهوي، و طيري يا طيارة ، وحارة خمس نجوم، وتلك الليلة ، وزهرة برية ، الأشرار، ومسلسل يوميات ونيس وأحفاده، ومسرحية «غيبوبة».
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية من جمال عبد الناصر لزوجته الفنانة فاطمة الكاشف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.