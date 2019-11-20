بعد اختفائه بسبب وفاة هيثم زكي الفيشاوي يعود بجلسة تصوير مع زوجته

بعد اختفائه منذ وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، عاد الفنان أحمد الفيشاوي للظهور من جديد عبر حسابه على "إنستجرام"، لينشر جلسة تصوير تجمعه بزوجته ندى الكامل.

وعلق الفيشاوي على الصور، التي ظهر فيها وهو يرتدي "بدلة" ونظارة شمس، وزوجته بفستان، قائلا: "نادية ملهاش أي حساب على إنستجرام".

وكانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قد أوضحت في تصريحات سابقة أن أحمد الفيشاوي يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب وفاة هيثم زكي.

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